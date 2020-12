Os clubes da Liga inglesa votaram esta quinta-feira a favor da introdução de duas substituições suplementares por jogo em caso de concussão cerebral dos jogadores.

A medida, que será para implementar a partir de janeiro do próximo ano, refere que caso uma equipa proceda uma substituição desse tipo, o adversário também terá automaticamente direito a fazer mais uma alteração.

Este é um tema que já vem sendo falado em Inglaterra há algum tempo, mas que ganhou maior relevância no mês passado, quando Raul Jiménez, avançado do Wolverhampton, foi operado a uma fratura craniana após um choque violento com o defesa do Arsenal David Luiz.