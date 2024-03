Victor Lindelof, defesa sueco do Manchester United, jogou no Benfica entre 2012 e 2017 e desejou que os encarnados se voltem a sagrar campeões nacionais. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Portugal, o jogador, de 29 anos, disse que espera que Gyokeres continue a ter sucesso, menos contra a sua antiga equipa.

«O Gyokeres tem estado muito bem aqui, eu conheço muito bem a Liga, joguei no Benfica durante quatro ou cinco anos. Estou mesmo muito feliz por ele. Já sabia que ele podia fazer excelente exibições, pelo que fui vendo aqui na seleção. A Liga assenta-lhe muito bem, tem feito boas exibições, sabe como marcar golos. Espero que continue assim, mas eu quero que o Benfica seja campeão, por isso era bom que ele não lhes marcasse golos», afirmou Lindelof.

A Suécia, de Lindelof e Gyokeres, defronta Portugal esta quinta-feira, às 19h45, em Guimarães, em jogo de preparação para o Euro 2024.