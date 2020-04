O futebolista brasileiro Felipe Melo revelou, esta segunda-feira, ter feito um convite ao avançado sueco Zlatan Ibrahimovic para este juntar-se ao Palmeiras, mas que ficou sem resposta até hoje.

«Ele tem carinho por mim, mas não somos amigos. Pelo contrário, mandei-lhe uma mensagem, para ele vir para o Palmeiras e estou à espera da resposta até hoje», referiu o jogador de 36 anos, através da rede social Instagram, numa conversa com o apresentador Maurício Meirelles.

O antigo jogador de Inter de Milão, Galatasaray, Juventus, Almería, Fiorentina, Racing Santander, Maiorca, Grémio, Cruzeiro e Flamengo contou, ainda, como ficou amigo de Ibrahimovic no seio do futebol.

«Num jogo em que ele ainda estava no Inter de Milão e eu na Fiorentina, lembro-me que lhe fiz uma rasteira. Ele tem cerca de 1,90 metros. Ele saltava e gritava, que eu tinha que ser expulso. Depois desse episódio, começou a chamar-me de “animale”. Onde me encontrava, chamava-me assim. Depois, falou-me para ir para o Milan e depois para o Paris Saint-Germain, mas acabei por ir para o Galatasaray. Num jantar em Miami, ele estava no Paris Saint-Germain e encontrou-me, foi à mesa e falou comigo», recordou Melo.