Com a grave situação que se vive em Itália devido à pandemia de Covid-19, Ibrahimovic decidiu voltar para a Suécia.



Com a interrupção da Serie A, o avançado do AC Milan procura manter a forma com a equipa do Hammarby, clube do qual detém 25 por cento das ações. Foi o próprio emblema de Estocolmo quem divulgou uma foto do internacional sueco no treino.



«Zlatan estava em casa com a família, aqui em Estocolmo, durante a paragem nas provas europeus. Sentiu falta de tocar na bola outra vez. Obviamente que aceitámos recebê-lo, esteve cá hoje a treinar. O Zlatan é sempre bem-vindo», referiu o diretor desportivo, Jesper Jansson, ao site do clube.

O Hammarby permitiu o regresso aos treinos aos futebolistas que queiram treinar em grupo após uma pequena interrupção devido à pandemia de Covid-19.