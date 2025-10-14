Após o anúncio do despedimento de John Dahl Tomasson do cargo de selecionador da Suécia, nesta terça-feira, já começam alguns potenciais sucessores a posicionar-se. Um deles é Graham Potter.

Numa entrevista concedida ao jornal Fotbollskanalen, o técnico inglês admitiu que treinar a Suécia seria uma «fantástica oportunidade» para ele.

«Na verdade, estou na Suécia agora, na minha casa cá. Estou entre empregos e acabei de sair da Premier League. Estou aberto a qualquer coisa, realmente, onde sinta que posso ajudar. O cargo de capitão da seleção sueca é fantástico. Tenho um carinho especial pela Suécia. Amo o país e amo o futebol sueco. Tenho muito a agradecer ao futebol sueco. Então, sim, seria uma oportunidade fantástica para mim», disse.

«Se fui contactado? Não. Não tenho expectativas. Tenho a certeza de que eles farão o seu trabalho e verão o que é melhor para o futebol sueco. De fora, desejo-lhes tudo de bom. Porque tenho um enorme respeito pela Suécia e pelo futebol sueco. Trabalhei no país durante sete anos e passei muito tempo em diferentes partes do país. A Suécia desempenhou um papel enorme na minha carreira. E na minha vida. Estou eternamente grato por isso», afirma o ex-West Ham.

Graham Potter foi despedido do clube londrino após um arranque em falso na temporada 2025/26, sendo substituído no cargo por Nuno Espírito Santo. Potter teve bastante sucesso ao treinar o Ostersunds, da Suécia, entre 2011 e 2018, numa fase inicial da carreira.

Desta forma, Potter poderá ser selecionador de Viktor Gyokeres. A Suécia está no Grupo B da qualificação para o Mundial 2026, atravessando algumas dificuldades. Tem um ponto, atrás da Eslovénia, Kosovo e Suíça.