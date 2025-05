Viktor Gyökeres e Samuel Dahl foram convocados para os próximos compromissos da seleção da Suécia.

O avançado do Sporting e o lateral-esquerdo do Benfica integram os planos para os jogos particulares com a Hungria (a 6 de junho em Budapeste) e com a Argélia, em Solna, dia 10.

No caso de Samuel Dahl, a época não termina com esses jogos internacionais, já que o jogador cedido pela Roma vai participar no Mundial de Clubes pelos encarnados.