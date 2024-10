Há um ano dois suecos morreram num ataque terrorista em Bruxelas, Bélgica, minutos antes do duelo entre a seleção dos «Diabos Vermelhos» e a Suécia. Viktor Gyökeres, que marcou no antes de este ser suspenso, não deixou passar a data em claro e fez questão de recordar os dois adeptos suecos que perderam a vida nas ruas da capital belga.



«Passou um ano desde o terrível ato terrorista em Bruxelas - hoje vestimos a camisola azul e amarela para vocês, Patrick e Kent», escreveu o avançado do Sporting nas redes sociais em legenda a uma fotografia onde surge com a camisola com as cores da equipa nacional sueca.