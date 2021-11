Depois de ter falhado o Europeu por lesão, Zlatan Ibrahimovic está, aos 40 anos, de regresso à seleção sueca para participar nos jogos decisivos com a Geórgia e Espanha, os últimos do Grupo B.

«É bom, finalmente, estar aqui. Fico feliz por poder ajudar e jogar. Com a minha autoconfiança, tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Foi difícil [ficar de fora do Euro2020], porque era uma das coisas que eu esperava e sentia falta de jogar. Mas tive de ser honesto comigo mesmo, não estava a 100 por cento», disse o jogador do Milan em conferência de imprensa.

Recorde-se que Ibrahimovic chegou a renunciar à seleção da Suécia em 2016, tendo regressado em março de 2021 para dois jogos a contar para a fase de apuramento para o Mundial, os últimos nos quais participou pelos nórdicos.

«Estou aqui porque faço parte da equipa. Se Janne [Andersson] quiser que eu jogue os dois jogos, vou jogá-los. Se ele quiser que eu jogue apenas um, assim o farei. Tudo depende do que ele quiser», observou com... humildade.

Ibrahimovic desvalorizou o facto de já ter 40 anos e de ser o sueco mais velho de sempre a representar a seleção. «O meu corpo fica mais velho, a minha cabeça fica mais jovem e eu estou mais bonito. Há algo novo a cada dia», brincou, admitindo a seguir que nesta altura da carreira precisa de gerir melhor os minutos que passa em campo.

A Suécia é líder do Grupo B com 15 pontos, mais dois do que a Espanha.