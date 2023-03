Zlatan Ibrahimovic foi convocado para o arranque da fase de qualificação da Suécia para o Campeonato da Europa de 2024. No regresso aos trabalhos da seleção, o avançado de 41 anos confessou sentir-se como o «pai» do grupo.



«Estive fora por 14 meses. Agora estou de regresso e sinto-me bem. Jogo com alegria e sem dores. Veremos quanto tempo dura, mas é divertido estar aqui. Sinto-me como o pai desta equipa», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O internacional sueco partilhou uma conversa que teve com os restantes colegas. «Disse aos meus colegas: "Perguntam-se o que faço aqui e certamente estão a pensar que sou louco". Mas disse-lhes que quando estiverem perto do final da carreira, vão entender o que faço. Quase vão entrar em pânico, pelo que aproveitem aquilo que têm agora», relatou.



A Suécia defronta a Bélgica e a Azerbaijão no arranque do apuramento para o Europeu do próximo ano.