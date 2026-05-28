Inacreditável. O Ostersund e Kubikenborgs, dois clubes da segunda divisão sueca, têm jogo marcado para o campeonato e o sorteio da Taça da Suécia marcou o reencontro entre as equipas. Ora, face ao calendário sobrecarregado, os emblemas decidiram decidir as duas competições num só jogo.

O jogo do campeonato estava marcado para dia 14 de junho. Mais tarde, com o sorteio da Taça da Suécia a ser anunciado, ficou agendado um novo encontro entre as duas formações, mas desta vez para dia 3 de junho.

De forma a evitar a sobrecarga de jogos, os emblemas pediram à Federação Sueca de Futebol para juntar os dois num só. Ou seja, o jogo de dia 14 junho irá definir tanto o vencedor da eliminatória, bem como quem soma os três pontos para o campeonato. Em caso de empate nos 90 minutos, cada equipa soma um ponto e jogar-se-á um prolongamento. No momento inicial, a organização havia rejeitado o pedido, mas acabou por aceitar.

Quem não esperava a decisão foi Andreas Tagesson, treinador do Ostersund, que mostrou a felicidade por ter de jogar menos uma partida.

«Achava que não valia a pena discutir o assunto, porque pensei que a federação aceitasse, mas é ótimo. Não temos tido sorte com as lesões sofridas na primavera, por isso ter de jogar menos um jogo é bom», disse.