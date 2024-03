Jon Dahl Tomasson, selecionador sueco, diz que Portugal é o Manchester City das seleções. Em conferência de imprensa, o treinador, de 47 anos, deixou muitos elogios à equipa das quinas.

«Portugal é uma grande seleção, uma das melhores da Europa neste momento, é o Manchester City das seleções nacionais. Com o Roberto Martínez, Portugal fez 10 jogos e sofreu apenas dois golos. Ganharam todos os jogos e são uma inspiração para mim, pela sua forma de jogar. Tem muito bons jogadores, mas também são uma equipa. Vai ser um grande desafio para nós defrontá-los», começou por dizer o selecionador sueco, em conferência de imprensa.

Nas mesmas declarações, Tomasson confirmou que Lindelof e Gyokeres vão ser titulares no encontro desta quinta-feira, em Guimarães.

«Claro que o Lindelof vai jogar e o Gyokeres também. Estou surpreendido pela quantidade de pessoas que gostam do Gyokeres aqui em Portugal. Percebo-os. Eu conheço-o do Championship, é um grande jogador, esteve muito bem no Coventry. Também vai ser titular. A Federação quer que eu implemente uma forma de jogar atacante, uma forma moderna e temos jogadores jovens que podem fazer isso, que podem entusiasmar os adeptos. Sabemos que este é o primeiro passo numa longa jornada, frente a uma equipa que me inspira, pois são uma grande seleção», concluiu Jon Dahl Tomasson.