Sven-Goran Eriksson morreu em agosto de 2024 após uma luta contra uma doença oncológica, mas deixou uma dívida muito grande aos seus familiares - cerca de dez milhões de euros, depois de ter sido enganado por um empresário em 2007.

A família ficou, inclusive, sem direito a herança. O património de Eriksson foi avaliado pelas autoridades suecas em cerca de 5,7 milhões de euros, valor que não chega para cobrir a dívida contraída. No entanto, os descendentes do treinador arranjaram uma maneira de ganhar mais algum dinheiro.

Vários pertences do falecido treinador, que passou por Benfica, Lazio ou pela seleção inglesa, estão disponíveis para leilão. O espólio está disponível no site da leiloeira e inclui vários troféus e prémios relativos à carreira do sueco.

Um prémio Cosme Damião, um prémio de treinador do mês da Premier League ou uma placa do Portugal-Inglaterra, do Euro 2004 são exemplos, mas há muitas mais honras no leilão. Até um casaco do treinador está à venda, tudo com a base de licitação de 100 coroas suecas (8,73 euros). O leilão está marcado para 25 de março.

