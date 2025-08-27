Samuel Dahl, lateral do Benfica, e Gustaf Lagerbielke, defesa-central do Sp. Braga, foram convocados para a seleção da Suécia para os dois jogos de qualificação para o Mundial 2026. Viktor Gyökeres, avançado ex-Sporting e agora ao serviço do Arsenal, também faz parte da lista de convocados

A Suécia vai defrontar a Eslovénia (5 de setembro) e o Kosovo (8 de setembro) a contar para as primeiras jornadas do Grupo B de qualificação para o Mundial 2026, que vai jogar-se nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dahl, contratado em definitivo pelo Benfica no início da presente época, participou nos seis jogos que as «águias» realizaram esta época, tendo jogado os 90 minutos em cinco deles e feito uma assistência. Tem duas internacionalizações A.

Lagerbielke, contratado recentemente pelo Sp. Braga ao Celtic, participou nos oito jogos que os bracarenses realizaram esta época, não tendo qualquer golo ou assistência. Leva três internacionalizações A e um golo.

Já Gyökeres, que ingressou no Arsenal a troco de 65,7 milhões de euros (valor base) vindo do Sporting, apontou dois golos em dois jogos pelo clube inglês.