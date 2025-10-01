A federação de futebol sueca anunciou nesta quarta-feira a convocatória para os próximos compromissos da qualificação para o Mundial 2026, com dois estreantes. 

Roony Bardghji, jovem extremo que trocou o Copenhaga pelo Barcelona no verão, foi chamado pela primeira vez. O mesmo acontece com Noel Törnqvist, guarda-redes de 23 anos do Mjallby. 

Viktor Gyökeres, avançado do Arsenal que saiu do Sporting no verão, e Victor Lindelöf, jogador do Aston Villa e ex-Benfica, também estão na lista do selecionador John Dahl Tomasson. 

Quem ficou de fora foi Samuel Dahl, lateral de 23 anos do Benfica, que conta com duas internacionalizações, a última conseguida em março deste ano, mas sempre em jogos de preparação. Dahl foi chamado para os jogos de setembro, diante de Kosovo e Eslovénia, mas não teve qualquer minuto de utilização.

A Suécia recebe a Suíça no dia 10 de outubro e, três dias depois, defronta o Kosovo também em casa. Os suecos têm apenas um ponto em dois jogos disputados.

