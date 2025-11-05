Suécia: Lagerbielke (Sp. Braga) na primeira convocatória de Graham Potter
Viktor Gyökeres ficou arredado das escolhas por lesão
Sem o lesionado Viktor Gyökeres, que já ficou arredado do último duelo do Arsenal frente ao Slavia de Praga, na terça-feira, o novo selecionador da Suécia Graham Potter fez a sua primeira convocatória.
Na lista divulgada nesta quarta-feira, destaque para a inclusão de Gustaf Lagerbielke, defesa que tem sido titular na defesa do Sp. Braga esta temporada. Victor Lindelöf, ex-Benfica, também foi chamado.
Gustav Lundgren (GAIS) e Taha Ali (Malmo) não têm qualquer internacionalização e podem estrear-se. São dois jogadores em destaque na liga doméstica.
A Suécia vai defrontar a Suíça e a Eslovénia nos próximos compromissos da qualificação para o Mundial 2026. São dois duelos importantíssimos, pois a equipa soma apenas um ponto no Grupo B, no último lugar abaixo das referidas seleções e até do Kosovo.
Graham Potters första trupp ✅— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 5, 2025
VM-kval borta mot Schweiz och hemma mot Slovenien väntar.
Biljetter mot Slovenien 18 november
🎟️ https://t.co/OIhklUHRC9 pic.twitter.com/uhJEjRCwsT