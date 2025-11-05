Sem o lesionado Viktor Gyökeres, que já ficou arredado do último duelo do Arsenal frente ao Slavia de Praga, na terça-feira, o novo selecionador da Suécia Graham Potter fez a sua primeira convocatória.

Na lista divulgada nesta quarta-feira, destaque para a inclusão de Gustaf Lagerbielke, defesa que tem sido titular na defesa do Sp. Braga esta temporada. Victor Lindelöf, ex-Benfica, também foi chamado.

Gustav Lundgren (GAIS) e Taha Ali (Malmo) não têm qualquer internacionalização e podem estrear-se. São dois jogadores em destaque na liga doméstica.

A Suécia vai defrontar a Suíça e a Eslovénia nos próximos compromissos da qualificação para o Mundial 2026. São dois duelos importantíssimos, pois a equipa soma apenas um ponto no Grupo B, no último lugar abaixo das referidas seleções e até do Kosovo.