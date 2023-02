Sven-Goran Eriksson, antigo histórico treinador do Benfica, vai afastar-se do futebol por um período indeterminado devido a problemas de saúde, segundo anunciou o IF Karlstad, clube sueco onde o treinador de 75 anos desempenhava o cargo de diretor desportivo.

«Decidi, por enquanto, reduzir as minhas aparições públicas devido a um problema de saúde que ainda está a ser investigado. Por enquanto, o meu foco está na minha saúde, na minha família e em desempenhar algumas tarefas limitadas para o IF Karlstad Football», destacou o técnico num comunicado divulgado pelo clube do terceiro escalão do futebol sueco.

Eriksson vai continuar com uma ligação ao Karlstadt, clube onde chegou há um ano, mas com funções mais limitadas. «Gostaria de agradecer às pessoas no futebol em geral e aos meus amigos pelo apoio e compreensão. Peço-vos que respeitem a minha decisão e privacidade. Para questões de caráter urgente, contactem o meu advogado», destacou ainda o treinador que fez história no futebol português.