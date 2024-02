Filip Ugrinic, autor do único golo do Young Boys no jogo desta quinta-feira com o Sporting, vai ficar arredado dos relvados pelo menos até ao final de abril.

O médio sérvio fraturou o dedo grande do pé esquerdo no lance em que marcou o golo, num choque com Eduardo Quaresma, que também ficou combalido.

Internacional sérvio, Filip Ugrinic é titular do Young Boys e um dos jogadores mais importantes dos campeões e líderes do campeonato suíço.