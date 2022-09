O Zurique, atual campeão suíço, anunciou esta quarta-feira o despedimento do treinador alemão Franco Foda, contratado em junho, devido aos maus resultados da equipa, sem qualquer triunfo no campeonato e com duas derrotas na Liga Europa.

O antigo selecionador austríaco, de 56 anos, substituiu este verão o compatriota André Breitenreiter, que tinha levado o Zurique ao título nacional helvético.

O emblema de Zurique não anunciou ainda uma nova solução para o comando técnico, nem designou um treinador interino.

A carreira de Franco Foda ganhou impulso ao serviço da equipa austríaca Sturm Graz, pela qual se sagrou campeão, tendo ainda passado pelo alemão Kaiserslautern, antes do período de quatro anos a liderar a seleção da Áustria.