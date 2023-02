O Basileia anunciou esta terça-feira a demissão do treinador Alexander Frei na sequência dos maus resultados apresentados desde o início de 2023.

O antigo internacional suíço, que em maio de 2022 tinha assinado um contrato de dois anos, não resistiu à senda de maus resultados que atiraram com o clube para o sétimo lugar do campeonato suíço.

Ao fim de dezanove rondas, o Basileia tem apenas três pontos sobre a zona de despromoção e está já a vinte pontos do líder Young Boys.

