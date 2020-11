O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA confirmou o cancelamento do jogo Suíça-Ucrânia, da Liga das Nações, com atribuição de derrota administrativa de 3-0 aos ucranianos, pela não realização do jogo a 17 de novembro.

A decisão relega a Ucrânia da Liga A para a Liga B, porque fica com os mesmos seis pontos da Suíça no grupo A4 e em desvantagem no confronto direto.

O jogo fora adiado devido a seis casos positivos de covid-19 na comitiva ucraniana, que foi, como consequência, colocada em quarentena pelas autoridades de Lucerna.

A UEFA refere que a Federação Ucraniana de Futebol (UAF) é, de acordo com os regulamentos, «a responsável pelo jogo não ter lugar».

A decisão, conhecida na terça-feira em comunicado da UEFA, já teve reação da UAF, através do vice-presidente Yuri Zapisotskyi. «A UAF declara o seu desacordo categórico e, com ele, a intenção de apelar desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) em Lausanne», referiu, citado pela UAF.