Renato Veiga venceu o prémio de melhor golo do ano do campeonato suíço, anunciou a organização.

Contratado pelo Basileia ao Sporting há um ano, o internacional sub-21 português venceu a distinção com um golo apontado precisamente na estreia, no empate (2-2) diante do Zurique, em setembro.

Na altura, o esquerdino reduziu para o Basel aos 73 minutos, com um grande golo de livre direto.

Ora veja: