Os minutos finais da partida entre o Universitario de Deportes e o Corinthians ficaram marcados por cenas lamentáveis.



Tudo começou quando Ryan fez o 2-1 a favor do Timão aos 90+2 e os festejos não caíram bem nos jogadores da equipa peruana que foram tirar satisfações. Empurrões e ânimos bem exaltados forçaram a polícia a entrar em campo de forma a evitar uma batalha campal.



Ainda assim, o árbitro expulsou cinco elementos das duas equipas: Ryan e Matheus Araújo, do Corinthians, e Calcaterra, Di Benedetto e Guzman, todos do Universitario.



Veja como tudo aconteceu: