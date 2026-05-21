O Grémio, orientado por Luís Castro, venceu nesta madrugada o Palestino por 2-0, em jogo a contar para quinta jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana.

A equipa do técnico luso rapidamente confirmou o favoritismo no encontro. Logo a abrir, o ex-Barcelona Braithwaite aproveitou um ressalto, após uma defesa não concluída do guarda-redes adversário, e mergulhou para o 1-0. Estava feito o primeiro com apenas quatro minutos decorridos.

O Grémio ia somando oportunidades de golo, mas pecava na finalização frente a uma formação chilena que não se mostrava capaz de responder. Aos 68 minutos, Cristian Pavon decidiu pôr fim ao desperdício da turma de Luís Castro e ‘à lei da bomba’ atirou para o 2-0. Golaço do avançado argentino.

Com esta vitória, o Grémio soma dez pontos e ocupa o segundo lugar do grupo. Na próxima jornada defronta o Montevideo - líder do grupo, com 12 pontos - e pode, em caso de vitória, terminar em primeiro. Quanto ao Palestino, ocupa a última posição com apenas dois pontos.

Noutro jogo da noite, o Botafogo de Franclim Carvalho venceu o Independiente por 3-0, também em jogo a contar para a quinta jornada da fase de grupos da competição.

À procura de garantir o primeiro lugar do grupo e com Arthur Cabral de início, a formação forasteira adiantou-se aos 24 minutos. Medina fintou o guarda-redes e, com muita calma, atirou para o 1-0.

Nos segundos 45 minutos, a equipa do treinador português só deu a ‘machadada’ final aos 82 minutos. Barrera - que havia entrado aos 77 minutos - recebeu um grande passe de Correa e fez o 2-0, sentenciando a esperanças do Independiente. A confirmação do triunfo chegou pelos de Gutierrez (87m) que, ao tentar afastar o esférico, fez um autogolo.

Com este resultado, o Botafogo garante no primeiro lugar do grupo, com 13 pontos. O Independiente, por sua vez, é último sem qualquer ponto somado.