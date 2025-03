O avançado indiano Sunil Chhetri, que passou pelo Sporting na época 2012/13, está de volta à seleção da Índia, aos 40 anos.

Chhetri, que atualmente representa o Bengaluru, clube do seu país natal, tinha-se retirado da seleção em 2024, mas regressa agora, para a jornada internacional de março.

O antigo atacante dos leões, que fez três jogos pela equipa B em 2012/13, é opção para o jogo particular ante as Maldivas (19 de março) e ante o Bangladesh, dia 24, este de qualificação para a Taça Asiática 2027.

Chhetri, que leva 94 golos em 151 internacionalizações pela Índia, é o terceiro melhor marcador por seleções no ativo, só atrás de Cristiano Ronaldo (135 golos) e Lionel Messi (112). O indiano é, no global, o 4.º melhor marcador por seleções, atrás do já retirado iraniano Ali Daei (109).

Após a convocatória, anunciada na quinta-feira, o selecionador nacional Manolo Márquez justificou a convocatória de Chhetri com a importância da fase de qualificação- «A qualificação para a Taça Asiática é crucial para nós. Dada a importância do torneio e das partidas que estão por vir, conversei com Sunil Chhetri sobre um regresso, para fortalecer a seleção. Ele concordou, então incluímo-lo na convocatória», referiu, citado em comunicado pela federação indiana (AIFF).