Os Kansas City Chiefs conquistaram pela terceira vez o Super Bowl, na noite de domingo (madrugada desta segunda-feira em Portugal), depois de derrotarem os Philadelphia Eagles, por 38-35, na 57.ª final da liga norte-americana de futebol americano (NFL).

Em Glendale, no Arizona, os Chiefs, que estavam na final pela terceira vez nos últimos quatro anos, até chegaram ao intervalo a perder por 24-14, mas conseguiram dar a volta ao resultado, garantindo o triunfo com um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim.

Com o terceiro título, depois de 1970 e 2020, os Chiefs ainda estão longe dos recordistas de títulos, os Pittsburgh Steelers e os New England Patriots, ambos com seis troféus Vince Lombardi.

Os 3 pontos que valeram o Super Bowl aos Chiefs 💥

🏈 Super Bowl |@Chiefs 38 x 35 @Eagles#NFLELEVEN pic.twitter.com/CRSO6tKs6Q — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 13, 2023

Pelo meio, a cantora Rihanna, de volta aos palcos cinco anos depois, brilhou no tradicional espetáculo de intervalo, tendo surgido vestida de vermelho e sobressaído pela sua barriga: a artista está grávida do seu segundo filho.