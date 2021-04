Luke Shaw, jogador do Manchester United, mostrou frontalmente contra a criação da Superliga europeia, na qual está integrado o clube que representa.

Numa carta aberta partilhada nas redes sociais, o internacional inglês afirmou-se abalado com o caso que está a abalar os alicerces do futebol.

«Ainda não parei de pensar um minuto em toda esta situação. Quis saber como podia expressar a minha opinião sem causar problemas ao meu clube, com o qual eu me preocupo profundamente, como todos saberão», introduziu.

«Cresci a ver a Premier League, a Liga dos Campeões e apaixonei-me pelo desporto a ver aquelas que, na minha opinião, são as duas maiores competições do Mundo. A minha ambição era um dia poder jogar nestas competições e parte dessa determinação passava por mostrar que com muito trabalho qualquer um de nós pode concretizar estes sonhos e jogar nos maiores palcos», acrescentou.

Luke Sham disse estar preocupado com o impacto egativo que a Superliga europeia poderá ter no futebol. «O desporto que eu e milhões de pessoam amam», vincou antes de concluir dizendo que os principais intervenientes do futebol (jogadores e adeptos) não devem ser deixados fora da discussão: «Temos estado sem adeptos nos estádios há mais de um ano e eu sei o quanto eu e a equipa sentimos a falta deles em cada jogo. Os adeptos e os jogadores deviam sempre ter uma voz e a opinião deles devia ser sempre considerada.»