Com a Juventus integrada no projeto da Superliga Europeia, anunciado oficialmente este domingo, o presidente do emblema italiano, Andrea Agnelli, abandonou a liderança da Associação Europeia de Clubes (ECA).

Esse cargo dava direito a um lugar no Comité Executivo da UEFA, que Agnelli troca também pelo lugar de vice-presidente da nova Superliga, liderada por Florentino Pérez, do Real Madrid.

Em comunicado divulgado na noite deste domingo, a ECA «reitera o compromisso de trabalhar para o desenvolvimento do modelo das competições de clubes da UEFA» e recorda que já tinha deixado claro que o modelo de uma Superliga fechada teria «oposição forte».

O organismo remete ainda para a reunião do Comité Executivo da UEFA, agendada para esta segunda-feira, no sentido de estabelecer bases para o desenvolvimento da relação com a UEFA, deixando ainda a possibilidade de adotar «as decisões apropriadas à luz de quais desenvolvimentos» sobre esta questão.