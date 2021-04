O presidente do Lyon, Jean-Michael Aulas, mostrou-se desiludido com a decisão de 12 clubes terem avançado, no domingo, com o anúncio da criação da Superliga, nomeadamente com o presidente da Juventus, Andrea Agnelli.

«Já tinha dito que não faríamos parte de uma coisa destas, porque acho que este tipo de organização não é compatível com o que os adeptos querem», disse o dirigente, na quarta-feira, ao L'Équipe, prosseguindo sobre os diálogos que teve com os responsáveis máximos.

«Ele [Agnelli] tinha toda a nossa confiança. Sinto que fui enganado. Eu falei com o presidente da UEFA [Ceferin] em Montreux. Disse-lhe no domingo que tentei ligar ao Agnelli e que ele não me atendeu. A forma como aconteceu surpreende ainda mais, a deceção é imensa. Queria que ele nos dissesse, sábado ou domingo, que algo iria acontecer. Ele certamente tinha boas razões, mas nós não estávamos cientes disso e de como ele criou um problema real», referiu, ainda.

Entretanto, ao longo da semana, dez dos 12 clubes, como já foi noticiado, desistiram do projeto, restando Real Madrid e Barcelona, depois das saídas de Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Milan, Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid.