Supertaça saudita: Al Ahli goleia e marca encontro com Al Nassr na final
Galeno, ex-FC Porto, jogou como titular na vitória por 5-1
Está definida a final da Supertaça saudita. O Al Ahli venceu na tarde desta quarta-feira o Al Qadsiah, na segunda meia-final da competição, por uns esclarecedores 5-1, em Hong Kong.
Galeno foi titular pelo Al Ahli, contra uma equipa que conta com jogadores como Mateo Retegui, Nacho Fernández ou Nahitán Nández. Curiosamente, até foi o Al Qadsiah que marcou o primeiro golo. Gastón Álvarez abriu o marcador aos oito minutos.
Franck Kessié empatou na sequência de um canto, aos 12 minutos. Ivan Toney, com uma grande penalidade, lançou o Al Ahli para a frente, aos 28 minutos.
Pouco depois, o francês Enzo Millot marcou na estreia, após um grande trabalho de Riyad Mahrez na direita. O jogo ficou mais difícil para o Al Qadsiah quando Bonsu Baah foi expulso por uma entrada de pitons sobre um adversário. Ainda antes do intervalo, Kessié fez o bis de cabeça.
O resultado final ficou fixado na segunda parte quando o ex-Real Madrid Nacho Fernández concedeu um auto-golo, após um belo trabalho individual de Galeno na esquerda.
Desta forma, o Al Ahli, orientado por Matias Jaissle, vai enfrentar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix, Otávio e Jorge Jesus no sábado, pelas 13 horas, na final.
