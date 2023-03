A Supertaça italiana vai passar a disputar-se em sistema de final-four já a partir de 2024, anunciou nesta segunda-feira o CEO da Serie A.

À semelhança do que acontece em Espanha, o do troféu em Itália vai ser disputado por quatro equipas: o campeão e vice-campeão, o vencedor da Taça e o finalista vencido. No caso de as equipas coincidirem, será a classificação do campeonato a decidir os semifinalistas.

A Serie A anunciou também que quatro das próximas seis edições do evento – 2024, 2025, 2028 e 2029 – serão realizadas na Arábia Saudita, país que já recebeu três edições da Supertaça de Itália desde 2018. O local das outras duas edições ainda não está definido.