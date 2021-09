A CONCACAF não demorou a tomar medidas relativamente ao vídeos que mostravam Roonie Brunswijk, jogador que fez história ao disputar um jogo internacional com 60 anos, a distribuir notas aos adversários no final do duelo entre o Inter Moengo Tapoe e o Olimpia.

Ambas as equipas foram excluídas da competição, pelo Comité de Disciplina, e Brunswijk foi suspenso de participar em prova da CONCACAF por três anos, seja em que condição for.

De recordar que Brunswijk, que é vice-presidente do Suriname, é também presidente do Inter Moengo Tapoe. No jogo com o Olimpia, que a equipa das Honduras venceu por 6-0, tornou-se o jogador mais velho de sempre a participar num jogo internacional, mas os vídeos do pós-jogo motivaram mão pesada da CONCACAF.