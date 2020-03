A Liga de Futebol Profissional (LFP) da Argélia suspendeu as competições no país, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão foi anunciada este domingo.

No principal campeonato argelino treina o português Francisco Chaló, que está ao comando do Paradou, atual 13.º classificado em 16 equipas.

A decisão da LFP surgiu em consonância com a da Federação argelina, que no domingo anunciou o «adiamento de todos os eventos desportivos, competições, treinos, comícios e assembleias gerais» a partir desta segunda-feira, 16 de março.

No país, até este domingo, estavam registados 48 casos do novo coronavírus.