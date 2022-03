Aliada da Rússia na invasão à Ucrânia, a Bielorrússia tem a sua seleção obrigada pela UEFA a jogar em campo neutro, uma medida que se estende aos clubes daquele país.

Mas isso, considera a Federação Dinamarquesa de Futebol [DBU], não é suficiente.

Em declarações à TV2 Sport, o CEO da DBU revelou que vai pedir à UEFA para que suspenda mesmo a seleção e os clubes bielorrussos, uma medida que de resto já foi aplicada à própria Rússia.

«Não imagino que qualquer seleção dinamarquesa defronte qualquer seleção bielorrussa, atendendo à situação atual. Por isso, queremos conversar com a UEFA para saber se podem ir mais longe [nas sanções]», afirmou Jakob Jensen.

«Estamos confiantes de que a UEFA tomará mais decisões, como fez da última vez, onde também passou de uma posição neutra para a suspensão da Rússia, e vamos dialogar com a UEFA para ajudar nessa situação. Com a situação atual, não podemos jogar jogos internacionais com as seleções da Bielorrússia», reforçou.

Antes, Jensen havia deixado uma mensagem de força ao povo ucraniano: «Em primeiro lugar, espero que haja paz na Ucrânia em breve, para que toda esta situação maluca termine e o desporto possa mais uma vez ser um lugar onde nos encontramos e jogamos uns contra os outros, sem ter medo de bombas ou sanções.»