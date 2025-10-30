Há muito que os penáltis deixaram de ser uma questão de sorte ou instinto. Atualmente, há toda uma preparação por trás - que o diga o guarda-redes do Barcelona Wojciech Szczesny.

O polaco explicou, em entrevista a meios de comunicação do clube catalão, o trabalho que costuma fazer nesse sentido, tendo por base uma grande defesa a um penálti de Kylian Mbappé no El Clasico do último fim-de-semana.

«Eu estudo muito os marcadores antes dos jogos. Costumo ver os últimos 20 penáltis dos dois ou três jogadores encarregados de os executar. Tento encontrar o padrão dos seus remates. Às vezes, a corrida prévia também me dá informações. Há jogadores que rematam de forma diferente em momentos importantes do jogo ou se a equipa está a ganhar ou a perder. Tento ter toda essa informação e depois guiar-me pelo meu instinto», começou por dizer.

«Mbappé marcou o último penálti que tinha batido contra mim. Ele estava num bom momento de confiança e sabia que escolheria o mesmo lado. Depois, tem de se rezar para que assim seja e, felizmente, consegui defender», reconheceu o guarda-redes culé.

Uma defesa exuberante, mas que não chegou para travar a vitória do Real Madrid por 2-1, num jogo cheio de incidências. Além do estudo prévio, o polaco revela algo que considera essencial para o seu desempenho - exercícios de respiração.

«Eu recomendaria a todos que meditassem bastante e trabalhassem a respiração. Eu faço exercícios antes do jogo e no intervalo. As pessoas olham para mim de forma estranha porque eu faço isso no meio do balneário. Recomendo trabalhar a respiração em condições extremas, no frio e no calor», afirmou ainda.

Nem sempre consensual entre os adeptos do Barcelona, Szczesny tem aproveitado para ter mais minutos após uma lesão grave de Joan García.