Szczesny explica como travou penálti de Mbappé: «Sabia qual seria o lado»
Guarda-redes polaco diz que estuda os últimos 20 penáltis dos marcadores
Guarda-redes polaco diz que estuda os últimos 20 penáltis dos marcadores
Há muito que os penáltis deixaram de ser uma questão de sorte ou instinto. Atualmente, há toda uma preparação por trás - que o diga o guarda-redes do Barcelona Wojciech Szczesny.
O polaco explicou, em entrevista a meios de comunicação do clube catalão, o trabalho que costuma fazer nesse sentido, tendo por base uma grande defesa a um penálti de Kylian Mbappé no El Clasico do último fim-de-semana.
«Eu estudo muito os marcadores antes dos jogos. Costumo ver os últimos 20 penáltis dos dois ou três jogadores encarregados de os executar. Tento encontrar o padrão dos seus remates. Às vezes, a corrida prévia também me dá informações. Há jogadores que rematam de forma diferente em momentos importantes do jogo ou se a equipa está a ganhar ou a perder. Tento ter toda essa informação e depois guiar-me pelo meu instinto», começou por dizer.
«Mbappé marcou o último penálti que tinha batido contra mim. Ele estava num bom momento de confiança e sabia que escolheria o mesmo lado. Depois, tem de se rezar para que assim seja e, felizmente, consegui defender», reconheceu o guarda-redes culé.
Uma defesa exuberante, mas que não chegou para travar a vitória do Real Madrid por 2-1, num jogo cheio de incidências. Além do estudo prévio, o polaco revela algo que considera essencial para o seu desempenho - exercícios de respiração.
«Eu recomendaria a todos que meditassem bastante e trabalhassem a respiração. Eu faço exercícios antes do jogo e no intervalo. As pessoas olham para mim de forma estranha porque eu faço isso no meio do balneário. Recomendo trabalhar a respiração em condições extremas, no frio e no calor», afirmou ainda.
Nem sempre consensual entre os adeptos do Barcelona, Szczesny tem aproveitado para ter mais minutos após uma lesão grave de Joan García.