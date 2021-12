Diego Alonso é o novo selecionador do Uruguai, informou a federação daquele país.



O técnico de 46 anos tem a responsabilidade de suceder a Óscar Tabárez, histórico treinador que esteve ao comando da seleção «charrua» durante 15 anos.



Antigo avançado de Valência, Atlético de Madrid, Málaga, Racing Santander e Peñarol, Diego Alonso iniciou a carreira de treinador em 2012 e orientou seis clubes: Guaraní (Paraguai), Peñarol (Uruguai), Olimpia (Paraguai), Pachuca (México), Monterrey (México) e Inter Miami (Estados Unidos).



A duração do contrato entre a Federação Uruguaia e Diego Alonso não foi revelada. A estreia do treinador será a 27 de janeiro frente ao Paraguai referente à qualificação para o Mundial do Qatar 2022.