O Borussia Dortmund marcou esta noite encontro com o Leipzig na final da Taça da Alemanha, ao golear na meia-final o Holstein Kiel, do segundo escalão, por 5-0.

Com Raphael Guerreiro a titular, o emblema de Dortmund entrou a todo o gás e decidiu o jogo na primeira parte, com golos de Reyna (16m e 23m) – um deles com assistência de Guerreiro –, Marco Reus (26m), Thorgan Hazard (32m) e Jude Bellingham (41m).

A final entre Leipzig e Dortmund disputa-se no dia 13 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, a partir das 19h45.