O Bayer Leverkusen confirmou, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos de final da Taça da Alemanha após golear o Eintracht por 4-1.



Com André Silva de início, o conjunto de Frankfurt começou melhor e colocou-se a vencer aos seis minutos. O internacional português fez a assistência para o golo de Younes.



Porém, a equipa de Bosz igualou a contenda por Alario, na transformação de uma grande penalidade (27m). A reviravolta do Leverkusen chegou no arranque do segundo tempo por intermédio do ex-Vitória Tapsoba. Pouco depois, uma arrancada de Amiri deixou Diaby isolado e o francês limitou-se a escolher o lado antes de bater Trapp (67m).



Tah ainda foi expulso, mas o Eintracht Frankfurt não conseguiu inverter o rumo dos acontecimentos e ainda sofreu novo golo: marcou novamente Diaby.