O Tajiquistão estreou-se numa fase final da Taça Asiática e nesta segunda-feira fez história ao vencer o Líbano por 2-1, garantindo presença nos oitavos de final da competição.

A seleção orientada pelo croata Petar Segrt assegurou a primeira vitória sempre na Taça Asiática, num jogo em que também marcou o primeiro golo de sempre, já que nos outros dois jogos não tinha conseguido acertar no alvo, depois de empatar com a China (0-0) e perder com o Qatar (1-0).

Relativamente ao jogo, o Líbano marcou primeiro, aos 48 minutos, autoria de Zakaria Jradi, mas aos 54 minutos viu-se reduzido a dez jogadores, depois de El Zein receber um cartão vermelho.

O primeiro golo do Tajiquistão na competição surgiu aos 81 minutos, autoria de Umarbaev, e aos 90+2m Islomov fez história e marcou o 2-1. O resultado não se alterou até ao apito final, que ainda demorou a surgir, tendo em conta que foram 16 os minutos dados de compensação.

Com este resultado, o Líbano está fora da Taça Asiática e termina o grupo na quarta posição com apenas um ponto. O Tajiquistão vai tentar fazer ainda mais história nos oitavos de final do torneio.