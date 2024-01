O Japão qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça Asiática, ao vencer o Bahrain, por 3-1, no Estádio Al Thumama.

Em Doha, Ritsu Doan abriu o marcador para os nipónicos aos 31 minutos. Pouco depois, aos 36 minutos, o sportinguista Hidemasa Morita foi a jogo, após a lesão de Reo Hatate.

E foi já com Morita que o Japão chegou ao 2-0, com um golo de Take Kubo, aos 49 minutos. Um autogolo de Zion Suzuki relançou o Bahrain na partida, mas Ayase Ueda fechou o resultado a 18 minutos dos 90.

Na próxima ronda, o Japão vai defrontar o vencedor do duelo entre o Qatar e o Uzbequistão.