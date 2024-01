O médio Hidemasa Morita faz parte da equipa inicial do Japão que defronta hoje o Vietname na primeira jornada da Taça Asiática, no Qatar.

O jogador do Sporting vai alinhar ao lado de Endo, do Liverpool, no duplo pivot do meio-campo japonês.

O Japão faz parte do grupo D, onde, além do Vietname, também estão as seleções da Indonésia e do Iraque.