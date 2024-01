Os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, empataram a um golo com a Palestina, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça Asiática.

A equipa do treinador português marcou primeiro, aos 23 minutos, por Adil, mas Al Hammadi foi expulso aos 37 minutos e complicou a vida à seleção dos Emirados.

A Palestina ainda desperdiçou um penálti logo a seguir, por Seyam, mas Naser, aos 50 minutos, fez um autogolo, que deu o empate à seleção palestiniana.

Com este resultado, os Emirados Árabes Unidos seguem líderes, à condição, do Grupo C da Taça Asiática, com quatro pontos. O Irão é segundo classificado, com três pontos, mas tem menos um jogo realizado. A Palestina é terceira colocada, com um ponto. Hong Kong está no último lugar do grupo, com zero pontos.

A Austrália venceu a Síria por 1-0 e, tal como o Catar, já está apurada para a próxima fase da prova. No outro jogo do dia, o Uzbequistão derrotou a Índia por 3-0.