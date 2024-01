Em estreia na Taça Asiática, o Tajiquistão continua a causar surpresa e, este domingo, afastou os Emirados Árabes Unidos dos oitavos de final da competição. Depois de um empate a um golo no tempo regulamentar – que se manteve no prolongamento –, a formação tajique eliminou a seleção comandada por Paulo Bento.

Vahdat Khanonov adiantou o Tajiquistão aos 29 minutos, mas os Emirados Árabes Unidos empataram já em tempo de compensação, através de um cabeceamento de Al Hammadi, que motivou um festejo efusivo de Paulo Bento, 90+5 minutos.

No prolongamento, o 1-1 manteve-se, até que, no desempate por penáltis, a seleção tajique cobrou as cinco tentativas de forma certeira e os Emirados Árabes Unidos desperdiçaram uma, por Caio Canedo.

Refira-se que os EAU foram semi-finalistas nas duas últimas edições da Taça Asiática e, por isso, a eliminação frente à equipa comandada pelo croata Petar Segrt não deixa de causar surpresa.