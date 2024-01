Mehdi Taremi estreou-se a marcar na Taça Asiática, que está a decorrer no Qatar, inaugurando o marcador no jogo do Irão frente à seleção dos Emirados Árabes Unidos, orientada por Paulo Bento.

O ponta-de-lança do FC Porto foi titular nos dois primeiros jogos, que o Irão venceu, mas ainda não tinha marcado na prova.

O Irão já está apurado para os oitavos de final e os EAU têm garantido, pelo menos, o terceiro lugar no grupo, que pode dar a qualificação.

