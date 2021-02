Leipzig e Wolfsburgo apuraram-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha, ao vencerem o Bochum e o Schalke, respetivamente.

O Leipzig triunfou em casa por 4-0 frente ao adversário do segundo escalão germânico: marcaram Haidara (11m), Sabitzer (45+1m) e Poulsen (66m e 75m).

Já o Wolfsburgo saiu vencedor na receção ao Schalke, que não contou com Paciência, por 1-0. Weghorst fez o único golo do encontro a cinco minutos do intervalo.