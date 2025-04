O Arminia Bielefeld, da terceira divisão alemã, garantiu pela primeira vez a presença na final da Taça da Alemanha, ao receber e vencer nas meias-finais o Bayer Leverkusen, detentor do troféu, por 2-1.

O conjunto de Bielefeld, que já tinha sido eliminado nas meias-finais da prova em 2004/05, 2005/06 e 2014/15, não desperdiçou desta vez a oportunidade e ganhou a Xabi Alonso, contra todas as expectativas.

O Arminia Bielefeld ainda se viu em desvantagem, quando Jonathan Tah colocou os 'farmacêuticos' na frente, aos 17 minutos, mas virou o resultado ainda na primeira parte, com golos de Marius Worl, aos 20, e de Maximilian Grosser, aos 45+3.

Com o apuramento do Bielefeld, a Taça da Alemanha conhecerá este ano uma final inédita, com o Arminia a defrontar, no dia 25 de maio, o vencedor da meia-final entre o Estugarda e o Leipzig, duas formações que já venceram a competição.