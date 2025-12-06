Guga leva a melhor sobre Daniel Ramos e conquista Taça da China
Beijing Guoan venceu o Henan FC por 3-0
A fina Taça da China 2025 colocou frente a frente dois portugueses e foi Guga Rodrigues quem levou a melhor ao conquistar o troféu com o Beijing Guoan. O ex-Benfica foi titular na vitória por 3-0 diante o Henan FC, do técnico Daniel Ramos.
O grande destaque da partida foi o angolano Fábio Abreu que jogou mais de uma década em Portugal e assinou os três golos da final, disputada na Meizhou Olympic Sports Centre Stadium, na cidade de Meizhou.
Fábio Abreu é atualmente o melhor marcador do emblema da capital chinesa, com 28 golos em 30 jogos, e tal como Guga está entre os nomeados para melhor Jogador do Ano da Liga Chinesa.
A cumprir a segunda e última temporada contratual pelo Beijing Guoan, o português tem-se destacado pela consistência exibicional. Esta época Guga alinhou em todas as fases da Taça da China e contribuiu para o 4.º lugar na Superliga Chinesa, onde disputou 30 jogos.