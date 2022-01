O Liverpool pediu o adiamento do jogo com o Arsenal, na próxima quinta-feira, devido ao número crescente de casos positivos de covid-19 no plantel.

Os reds informaram que o número de infetados aumentou e o treino desta terça-feira foi mesmo cancelado.

Segundo nota publicada no sítio oficial do emblema inglês, além dos casos de covid-19, as lesões no plantel principal reduzem as escolhas de Jurgen Klopp.

O Liverpool-Arsenal, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça da Liga Inglesa está agendado para esta quinta-feira, a partir das 19h45, no terreno dos gunners.

Recorde-se que já no último jogo, diante do Chelsea, os reds não contaram Alisson Becker, Roberto Firmino e Joel Matip, após resultados «suspeitos positivos».