Monged Elneel, guarda-redes da seleção do Sudão, protagonizou um dos maiores sustos da Taça das Nações Africanas. À passagem do minuto 40 do jogo entre a Guiné Equatorial e o Sudão, o guardião caiu no chão, tendo perdido os sentidos brevemente.

A equipa médica agiu imediatamente e até realizou um teste de açúcar. O guarda-redes do El Merreikh, do Sudão, respondeu de forma positiva. Quis continuar em campo.

E fez bem, porque acabou por contribuir para uma vitória histórica da sua seleção. Os sudaneses (país assolado por conflitos armados) acabaram por vencer a Guiné Equatorial por 1-0, beneficiando de um auto-golo de Saul Coco, que desviou para a própria baliza um livre direto.

Sudan goalkeeper Monged Elneel dropped unconscious in the game between Sudan and Equatorial Guinea at the AFCON

He however convinced the medical team that he is fit and able to continue the game#AFCON2025 pic.twitter.com/EYudZwQMZC — Our African Football (@ourAfricanFooty) December 28, 2025

Monged Elneel fez três defesas no encontro e ajudou a manter inviolada a baliza durante os noventa minutos. Os sudaneses venceram e podem agora acalentar esperanças de chegar à próxima fase da competição.

Desde 2012 que o Sudão não vencia na CAN, num triunfo sobre o Burkina Faso. Nos últimos 18 encontros, os sudaneses venceram apenas duas vezes. Em 1970, a seleção venceu a sua única CAN, num torneio a oito seleções.