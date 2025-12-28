Monged Elneel, guarda-redes da seleção do Sudão, protagonizou um dos maiores sustos da Taça das Nações Africanas. À passagem do minuto 40 do jogo entre a Guiné Equatorial e o Sudão, o guardião caiu no chão, tendo perdido os sentidos brevemente.

A equipa médica agiu imediatamente e até realizou um teste de açúcar. O guarda-redes do El Merreikh, do Sudão, respondeu de forma positiva. Quis continuar em campo.

E fez bem, porque acabou por contribuir para uma vitória histórica da sua seleção. Os sudaneses (país assolado por conflitos armados) acabaram por vencer a Guiné Equatorial por 1-0, beneficiando de um auto-golo de Saul Coco, que desviou para a própria baliza um livre direto.

Monged Elneel fez três defesas no encontro e ajudou a manter inviolada a baliza durante os noventa minutos. Os sudaneses venceram e podem agora acalentar esperanças de chegar à próxima fase da competição.

Desde 2012 que o Sudão não vencia na CAN, num triunfo sobre o Burkina Faso. Nos últimos 18 encontros, os sudaneses venceram apenas duas vezes. Em 1970, a seleção venceu a sua única CAN, num torneio a oito seleções. 

