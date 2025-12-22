O festejo de golo celebrizado por Nani não é para todos. Que o diga Patson Daka, que tentou fazer um mortal à retaguarda após marcar um golo nesta segunda-feira e ia acabando com uma lesão no pescoço.

Tudo aconteceu ao minuto 90+2 do Zâmbia-Mali, da primeira jornada da Taça das Nações Africanas. Neste duelo de equipas do Grupo A, decorrido em Casablanca, em Marrocos, o Mali foi superior.

Marcou aos 60 minutos por Lassine Sinayoko, mas a resposta da Zâmbia chegou mesmo antes do apito final. Num cruzamento para dentro da grande área, Daka surgiu bem e cabeceou para dentro da baliza.

O jogador do Leicester, uma das estrelas da seleção zambiana, tentou a celebração acrobática... mas correu mal. Ainda ficou alguns momentos no chão, mas seguiu. O jogo terminou 1-1.

