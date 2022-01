O Marselha apurou-se para os quartos de final da Taça de França depois de bater o Montpellier nas grandes penalidades.



O terceiro classificado da Ligue 1 marcou primeiro por Arkadiusz Milik aos 74 minutos. A vantagem da equipa de Sampaoli durou seis minutos: Béni Makouana igualou a contenda e levou a decisão para as grandes penalidades. Nos penáltis brilhou Pau López que travou um pontapé do Montpellier e Payet sentenciou a passagem do Marselha.

O Versalhes, primeiro classificado do grupo A do quarto escalão, garantiu a passagem aos quartos de final com um triunfo por 1-0 em casa do Toulouse, que lidera a tabela classificativa da II Liga.

O golo que ditou a eliminação do Toulouse, reduzido a 10 unidades desde os 21 minutos, devido a expulsão do camaronês Stève Mvoué, foi marcado por Kapitbafan Djoco, aos 79 minutos.



Por sua vez, o Bastia, 16.º classificado do segundo escalão do futebol gaulês, afastou o Reims, da Ligue 1, no desempate por penáltis após igualdade a 1-1. Hugo Ekitike marcou para o Reims, aos 37 minutos, mas Sébastien Salles-Lamonge empatou para o Bastia, aos 71.

Num duelo entre equipas da II Liga, o Amiens, 13.º classificado, levou a melhor em casa do lanterna-vermelha Nancy (20.º), com um triunfo por 2-0, com golos de Arnaud Lusamba, aos 15 minutos, e do nigeriano Toluwalase Arokodane, aos 38.



Veja o resumo e o desempate por penáltis do Marselha-Montpellier: